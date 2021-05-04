В Мехико рухнул метромост с поездом. Погибли минимум 13 человек
В столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает издание Universal.
Кроме того, после крушения метромоста госпитализировали 34 человека.
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с крушением метромоста в Мехико, считает необходимым выяснить причины и найти ответственных.
Напомним, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.
Ранее сообщалось, что в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.