В Мехико рухнул метромост с поездом. Погибли минимум 13 человек

В столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает издание Universal .

Кроме того, после крушения метромоста госпитализировали 34 человека.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с крушением метромоста в Мехико, считает необходимым выяснить причины и найти ответственных.