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В Мехико рухнул метромост с поездом. Погибли минимум 13 человек

Новина українською → Мехико, Вторник 04 мая 2021 08:45
В Мехико рухнул метромост с поездом. Погибли минимум 13 человек Фото: в Мехико рухнул метромост (tengrinews.kz)
Автор: Анастасия Рокитна

В столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает издание Universal.

Кроме того, после крушения метромоста госпитализировали 34 человека.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с крушением метромоста в Мехико, считает необходимым выяснить причины и найти ответственных.

Напомним, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.

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