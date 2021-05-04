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27 лет вместе. Билл Гейтс заявил о разводе с женой

Новина українською → США, Вторник 04 мая 2021 01:40
27 лет вместе. Билл Гейтс заявил о разводе с женой Фото: Основатель компании Microsoft Билл Гейтс (nstagram.com/thisisbillgates)
Автор: Даша Харченко

Основатель компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс заявил о том, что разводится со своей женой Мелиндой Гейтс. Они пробыли в браке 27 лет.

Об этом пара сообщила в совместном заявлении в Twitter миллиардера.

Они познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак...Мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую и продуктивную жизнь", - говорится в заявлении пары.

Они отмечали, что продолжат совместную работу в фонде.

Поженилась пара 1 января 1994 года. У них трое детей-Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

Как будет происходить развод пока не известно.

Напомним, бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за учителя Дэна Джуетт. Она рассталась с Безосом в июле 2019 года.

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