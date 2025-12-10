В ЄС зібралися ввести нові санкції проти режиму Лукашенка

Сьогодні у середу, 10 грудня, посли Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти Білорусі через вторгнення повітряних куль з контрабандою до Литви.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х .

За словами литовських посадовців, з червня до Литви з Білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль, пік спостерігався у жовтні - 71 порушення повітряного простору.

"Посли щойно домовилися розширити санкції проти Білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. (Це рішення) буде офіційно затверджене міністрами закордонних справ наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Провокації Білорусі проти Литви

Нагадаємо, вчора литовський уряд оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через кризу, повʼязану з повітряними кулями з контрабандою, які залітають із Білорусі.

Ще у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса кілька разів змушений був закриватися через повітряні кулі, запущені з території Білорусі. Через це постраждали близько 3,5 тисяч пасажирів і 25 рейсів: чотири скасували, сім перенаправили.

У листопаді провокації продовжилися - роботу аеропорту знову довелося тимчасово призупинити через появу невідомих дронів поблизу летовища.

В ніч проти 24 листопада знову відбувся масований запуск повітряних куль з Білорусі в повітряний простір Литви.

У відповідь у Європейському Союзі заявили про підготовку санкцій проти Білорусі через ці провокації.