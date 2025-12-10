В ЕС собрались ввести новые санкции против режима Лукашенко
Сегодня в среду, 10 декабря, послы Европейского Союза согласовали расширение санкций против Беларуси из-за вторжения воздушных шаров с контрабандой в Литву.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.
"Послы только что договорились расширить санкции против Беларуси, чтобы противодействовать вторжением воздушных шаров. (Это решение) будет официально утверждено министрами иностранных дел на следующей неделе", - говорится в сообщении.
По словам литовских чиновников, с июня в Литву из Беларуси попало всего 315 воздушных шаров, пик наблюдался в октябре - 71 нарушение воздушного пространства.
Провокации Беларуси против Литвы
Напомним, вчера литовское правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за кризиса, связанного с воздушными шарами с контрабандой, которые залетают из Беларуси.
Еще в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз вынужден был закрываться из-за воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси. Из-за этого пострадали около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов: четыре отменили, семь перенаправили.
В ноябре провокации продолжились - работу аэропорта снова пришлось временно приостановить из-за появления неизвестных дронов вблизи аэропорта.
В ночь на 24 ноября снова состоялся массированный запуск воздушных шаров из Беларуси в воздушное пространство Литвы.
В ответ в Европейском Союзе заявили о подготовке санкций против Беларуси из-за этих провокаций.