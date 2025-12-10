В ЕС собрались ввести новые санкции против режима Лукашенко

Сегодня в среду, 10 декабря, послы Европейского Союза согласовали расширение санкций против Беларуси из-за вторжения воздушных шаров с контрабандой в Литву.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.