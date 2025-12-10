НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
Детективи НАБУ провели обшуки у ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної податкової служби України.
"Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС", - йдеться у повідомленні ДПС.
Зазначається, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.
"Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів", - додали у ДПС.
Також зазначається, що Державна податкова служба України завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями.
Викриття НАБУ
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАБУ і САП спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему за участю екс-керівників податкової служби.
За даними слідства, колишній очільник Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області організували діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 15 млрд гривень.
Як повідомили у НАБУ, учасники схеми створили понад 200 підконтрольних компаній, які використовували для мінімізації податкових платежів.
Також нещодавно антикорупційні органи викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС.
Окрім того, повідомлялося про викриття масштабної корупційної схеми при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.