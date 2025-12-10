НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці

Детективи НАБУ провели обшуки у ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної податкової служби України.

"Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС", - йдеться у повідомленні ДПС.

Зазначається, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

"Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів", - додали у ДПС.

Також зазначається, що Державна податкова служба України завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями.