ЕС может ввести оружейное эмбарго против Турции, - Bloomberg

Иллюстративное фото (European Parliament)

Решение может быть принято на саммите в Брюсселе 17-18 октября

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут принять решение о введении в отношении Турции оружейного эмбарго. Об этом сообщили четыре чиновника, знакомых с ходом обсуждения вопроса, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.



По их сведениям, решение может быть принято на саммите в Брюсселе 17-18 октября. По словам одного из чиновников, вопрос введения эмбарго обсуждался на встрече европейских дипломатов в пятницу, 11 октября.



Представитель МИД Швеции заявила, что ее страна предложит введение эмбарго на встрече в Люксембурге 14 октября.

Введение эмбарго на поставки оружия на уровне ЕС потребует единогласного решения лидеров союза. Представитель МИД Швеции заявила, что Стокгольм надеется получить поддержку своего предложения, но не может спекулировать.

Напомним, Германия приняла решение прекратить поставки оружия Турции.

Франция также не будет поставлять Анкаре оружие, пока будет продолжаться турецкая военная операция в Сирии против курдов.

Как сообщало РБК-Украина, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкие военные силы официально подтвердили гибель одного военного. По сообщению курдских сил в Сирии, во время операции было ликвидировано как минимум 14 турецких военных.

Также сообщалось, что во время обстрелов турецкой армии в Сирии погибли 8 мирных жителей. 20 человек получили ранения.

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американское Министерство финансов разработало новые санкции в отношении Турции, которая проводит военную операцию в Сирии. Американский лидер требовал от Турции следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьями.

Согласно последней информации, Турция в ходе военной операции в Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Данный город является одним из ключевых населенных пунктов, которые Турция планирует захватить в ходе операции против курдов.

Ранее Турция заявляла, что в ходе операции против курдов в Сирии захватила 20 населенных пунктов. Также Минобороны Турции заявляло, что были ликвидированы 415 террористов.