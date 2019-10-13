ЄС може ввести збройне ембарго проти Туреччини, - Bloomberg

Ілюстративне фото (European Parliament)

Рішення може бути ухвалене на саміті в Брюсселі 17-18 жовтня

Лідери країн Європейського союзу (ЄС) можуть прийняти рішення про запровадження щодо Туреччини збройного ембарго. Про це повідомили чотири чиновники, знайомі з ходом обговорення питання, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.



За їхніми відомостями, рішення може бути прийнято на саміті в Брюсселі 17-18 жовтня. За словами одного з чиновників, питання введення ембарго обговорювалося на зустрічі європейських дипломатів у п'ятницю, 11 жовтня.



Представник МЗС Швеції заявила, що її країна запропонує введення ембарго на зустрічі в Люксембурзі 14 жовтня.

Введення ембарго на постачання зброї на рівні ЄС вимагає одноголосного рішення лідерів союзу. Представник МЗС Швеції заявила, що Стокгольм сподівається отримати підтримку своєї пропозиції, але не може спекулювати.

Нагадаємо, Німеччина вирішила припинити поставки зброї Туреччині.

Франція також не буде постачати Анкарі зброю, поки буде тривати турецька військова операція в Сирії проти курдів.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 жовтня, Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули 8 мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб американське Міністерство фінансів розробило нові санкції проти Туреччини, яка проводить військову операцію в Сирії. Американський лідер вимагав від Туреччини стежити за захопленими бойовиками ІДІЛ та їхніми сім'ями.

Згідно з останньою інформацією, Туреччина під час військової операції в Сирії за підтримки сирійських опозиційних сил захопила місто Рас-ель-Айн. Це місто є одним з ключових населених пунктів, які Туреччина планує захопити під час операції проти курдів.

Раніше Туреччина заявляла, що захопила у Сирії 20 населених пунктів. Також Міноборони Туреччини заявляло, що булo ліквідованo 415 терористів.