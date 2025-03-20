ЄС відклав запровадження 50% мита на алкоголь з США

Євросоюз відклав запровадження перших заходів у відповідь проти США у зв'язку з тарифами на метали, запровадженими Дональдом Трампом, до середини квітня. Це дозволить вирішити на які американські товари варто запроваджувати мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Європейська комісія запропонувала з 1 квітня запровадити тарифи 2018 року на американські товари вартістю 4,5 мільярда євро (4,9 мільярда доларів - ред.), а 13 квітня - ще 18 мільярдів євро на американські товари.

"Наразі ми розглядаємо можливість узгодження термінів запровадження двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли одночасно консультуватися з країнами-членами щодо обох списків, і це також дасть нам додатковий час для переговорів із нашими американськими партнерами", - заявив комісар ЄС із торгівлі Марош Сефчович.



Пізніше комісія підтвердила, що всі контрзаходи ЄС набудуть чинності в середині квітня.

Перші контрзаходи включають в себе застосування 50% тарифу на американський бурбон. Адже раніше Трамп пригрозив запровадити 200% тарифи на всі вина та іншу алкогольну продукцію, що надходить з ЄС. Адміністрація Трампа також планує ввести "відповідні" тарифи 2 квітня, щоб відновити баланс у світовій торговельній системі.

За словами Сефчовича, наразі йому вдалося досягти обмеженого прогресу в переговорах з американськими колегами, наприклад, за його пропозицією обговорити зниження імпортних мит на промислові товари.

Відтермінування запровадження контрзаходів може дозволити внести деякі корективи до переліку американських товарів.

Митні війни Трампа

Нагадаємо, на початку лютого Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до фіксованих 25% до США зі всіх країн світу без винятків. Під удар підпали найбільші імпортери сировини - Канада, Мексика, Росія та Китай.

Це рішення він пояснив спробою допомогти американській промисловості. Але низка країн почали запроваджувати зворотні мита на імпорт зі США. Це і спровокувало тарифні війни.

Зокрема, влада канадської провінції Онтаріо у відповідь запровадила 25% податок на постачання електроенергії для США. Після цього Трамп підняв ставку мита на імпорт канадських сталі й алюмінію ще на 25% і довів її до 50%. Пізніше влада Онтаріо відмовилася запроваджувати своє мито, а Трамп заявив, що не буде піднімати ставку

Також варто нагадати, що тарифні війни президента США Дональда Трампа проти союзників уже призвели до падіння американського фондового ринку на 10%, де інвестори втратили 4 трильйони доларів. П'ятеро мільярдерів, які підтримали Трампа, втратили за цей час 200 млрд доларів.

Раніше Європейський Союз прийняв контрзаходи проти нових тарифів США на метали. Брюссель веде власні мита на американські товари вартістю 26 млрд євро.