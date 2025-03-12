Трамп не подвоїть мита на сталь і алюміній з Канади, але збереже колишній тариф

Президент США Дональд Трамп відмовився запроваджувати 50% мита на сталь і алюміній з Канади, але раніше заплановані 25% таки запровадить. Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що Онтаріо відступило і не запроваджуватиме мита на електроенергію для США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише ЗМІ, Білий дім офіційно підтвердив, що 25% мита на сталь і алюміній, як і раніше, наберуть чинності опівночі (у США ще вівторок, 11 березня).

"Після того, як президент Трамп пригрозив використати свої виконавчі повноваження, щоб відповісти колосальним 50-відсотковим тарифом проти Канади, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд поговорив із секретарем Лютніком, щоб повідомити, що він відступає від запровадження 25-відсоткового збору на експорт електроенергії до Сполучених Штатів", - сказав речник Білого дому Куш Десаї.

За його словами, Трамп укотре використав важіль американської економіки, яка "є найкращою та найбільшою у світі, щоб забезпечити перемогу для американського народу".

"Відповідно до його попередніх указів, 25-відсотковий тариф на сталь та алюміній без будь-яких винятків чи вилучень набуде чинності для Канади та всіх наших інших торговельних партнерів опівночі 12 березня", - резюмував він.