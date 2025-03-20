ЕС отложил введение 50% пошлины на алкоголь из США

Евросоюз отложил введение первых ответных мер против США в связи с тарифами на металлы, введенными Дональдом Трампом, до середины апреля. Это позволит решить на какие американские товары стоит вводить пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, Европейская комиссия предложила с 1 апреля ввести тарифы 2018 года на американские товары стоимостью 4,5 миллиарда евро (4,9 миллиарда долларов - ред.), а 13 апреля - еще 18 миллиардов евро на американские товары.

"Сейчас мы рассматриваем возможность согласования сроков введения двух наборов контрмер ЕС, чтобы мы могли одновременно консультироваться со странами-членами по обоим спискам, и это также даст нам дополнительное время для переговоров с нашими американскими партнерами", - заявил комиссар ЕС по торговле Марош Сефчович.



Позже комиссия подтвердила, что все контрмеры ЕС вступят в силу в середине апреля.

Первые контрмеры включают в себя применение 50% тарифа на американский бурбон. Ведь ранее Трамп пригрозил ввести 200% тарифы на все вина и другую алкогольную продукцию, поступающую из ЕС. Администрация Трампа также планирует ввести "ответные" тарифы 2 апреля, чтобы восстановить баланс в мировой торговой системе.

По словам Сефчовича, пока ему удалось достичь ограниченного прогресса в переговорах с американскими коллегами, например, по его предложению обсудить снижение импортных пошлин на промышленные товары.

Отсрочка введения контрмер может позволить внести некоторые коррективы в перечень американских товаров.

Таможенные войны Трампа

Напомним, в начале февраля Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия до фиксированных 25% в США из всех стран мира без исключений. Под удар попали крупнейшие импортеры сырья - Канада, Мексика, Россия и Китай.

Это решение он объяснил попыткой помочь американской промышленности. Но ряд стран начали вводить обратные пошлины на импорт из США. Это и спровоцировало тарифные войны.

В частности, власти канадской провинции Онтарио в ответ ввели 25% налог на поставку электроэнергии для США. После этого Трамп поднял ставку пошлины на импорт канадских стали и алюминия еще на 25% и довел ее до 50%. Позже власти Онтарио отказались вводить свою пошлину, а Трамп заявил, что не будет поднимать ставку

Также стоит напомнить, что тарифные войны президента США Дональда Трампа против союзников уже привели к падению американского фондового рынка на 10%, где инвесторы потеряли 4 триллиона долларов. Пятеро миллиардеров, которые поддержали Трампа, потеряли за это время 200 млрд долларов.

Ранее Европейский Союз принял контрмеры против новых тарифов США на металлы. Брюссель ведет собственные пошлины на американские товары стоимостью 26 млрд евро.