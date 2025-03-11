Трамп підняв до 50% мита на сталь та алюміній з Канади

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 11 березня, оголосив нові торгові мита для Канади. Вони торкнуться сталі та алюмінію, що надходять до Сполучених Штатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social .

Трамп заявив, що доручив своєму міністру торгівлі додати ще 25% до тарифів на всю сталь та алюміній, які надходять з Канади, довівши загальну ставку до 50%. За його словами, це відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Президент додав, що це рішення набуде чинності завтра вранці, 12 березня.

"Незабаром я оголошу національну надзвичайну ситуацію в галузі електроенергетики в постраждалих районах. Це дозволить США швидко вжити заходів для усунення цього агресивного економічного тиску з боку Канади", - зазначив Трамп.

Окрім того, Трамп заявив, що з 2 квітня значно підвищить мита на автомобілі, що ввозяться до США, якщо "інші обурливі довготривалі тарифи Канади не будуть скасовані".

" Це фактично зупинить автомобільну промисловість Канади, оскільки ці машини можна легко виробляти в США", - заявив американський президент.

Торгова війна США та Канади

Нагадаємо, що нові 25% мита президента США Дональда Трампа на товари з Мексики і Канади набули чинності 4 березня.

Цього ж дня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що своїми новими тарифами США розпочали торгову війну проти його країни. У відповідь Канада вводить 25% мита на американські товари на суму 155 мільярдів доларів.

А влада канадської провінції Онтаріо запропонувала запровадити 25% надбавку на електроенергію, яку вона постачає до США.

Трамп відреагував на це рішення Канади запровадити мита на американську продукцію. Він пригрозив вдвічі збільшити 25% мита, які США застосувала до канадських товарів.