ЄС оголосив про заходи у відповідь на тарифну війну Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Оголошення було зроблено 12 березня за кілька годин після того, як адміністрація США запровадила 25%-ві мита на імпорт сталі та алюмінію під час масштабної ескалації торговельної війни між двома давніми союзниками. ЄС негайно почне консультації з державами-членами, а ухвалення мит очікується в середині квітня.

"Європейський Союз повинен діяти, щоб захистити споживачів і бізнес. Контрзаходи, які ми вживаємо сьогодні, сильні, але пропорційні", - заявила у своїй заяві президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС націлиться на американську сталеву та алюмінієву продукцію, а також текстиль, сільськогосподарську продукцію та побутову техніку. Згідно із заявою, ЄС також завдасть удару по товарах, які стали предметом його попередньої торговельної війни з Трампом, таких як човни, бурбон і мотоцикли.

Крім того, Трамп оголосив про введення мит з початку квітня на певні товари, включно з європейськими автомобілями.

Глава торгівлі ЄС Марош Шефчович вирушив до Вашингтона минулого місяця, щоб спробувати знайти дружнє рішення з високопоставленими членами команди Трампа, включно з міністром торгівлі США Говардом Лютником. Він запропонував знизити мита на промислові товари, включно з автомобілями, що є однією з давніх вимог Трампа, і збільшити імпорт США скрапленого природного газу та оборонних товарів.

"Адміністрація США, схоже, не має наміру укладати угоду", - заявив Шефчович 10 березня. "Оскільки США стежать за своїми інтересами, те саме робить і ЄС", - сказав він, додавши, що блок "завжди захищатиме європейські підприємства, робітників і споживачів від невиправданих тарифів, тому що ми знаємо, що вони не очікують від нас меншого".

Раніше Брюссель заявляв, що відповість на будь-які дії США швидко і пропорційно, і протягом кількох місяців працював над різними списками товарів, що підлягають санкціям, включно з політично чутливими продуктами з певних округів США, які завдадуть більшої економічної шкоди економіці США, ніж європейській.

Тарифні війни

Для ЄС боротьба за американські тарифи на метали розпочалася 2018 року під час першого терміну Трампа, коли США ввели мита на експорт сталі та алюмінію, посилаючись на проблеми національної безпеки.

Блок із 27 країн вжив відповідних заходів, запровадивши відповідні мита проти політично чутливих компаній, включно з мотоциклами Harley-Davidson Inc. і джинсами Levi Strauss & Co.

Обидві сторони домовилися про тимчасове перемир'я 2021 року, коли США частково зняли свої заходи та запровадили низку тарифних квот, за перевищення яких на метали накладають мита, тоді як ЄС заморозив усі свої обмежувальні заходи.