Мільярдери, які підтримали Трампа, за 50 днів втратили понад 200 млрд доларів
Статки п'ятьох найбагатших людей світу, присутніх на інавгурації Дональда Трампа 20 січня, відтоді скоротилися на 209 млрд доларів. Найбільше втратив Ілон Маск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає агентство, період між обранням Трампа і його інавгурацією був дуже гарним для найбагатших людей світу, оскільки індекс S&P 500 сягнув кількох історичних максимумів. Інвестори кинулися на ринки акцій і криптовалют, очікуючи, що політика Трампа буде вигідна для бізнесу.
Tesla Ілона Маска зросла на 98% за кілька тижнів після виборів, досягнувши рекордного максимуму. LVMH Бернара Арно додала 7% за тиждень до дня інавгурації, зробивши французького магната на 12 млрд доларів багатшим. Навіть Meta Platforms Марка Цукерберга, яка заборонила Трампу користуватися соціальною мережею 2021 року, зросла на 9% перед початком нового терміну і ще на 20% за перші чотири тижні його перебування на посаді.
Але будь-які очікування, що початок нового терміну Трампа продовжить підживлювати прибутковість ринку, були перевернуті. S&P 500 втратив 6,4% відтоді, як він обійняв посаду, оскільки масові звільнення державних службовців і коливання президента з приводу тарифів розбурхали акції.
Компанії учасників інавгурації, виявилися одними з найбільших невдах, втративши загалом 1,39 трильйона доларів ринкової вартості.
Ілон Маск (мінус 148 млрд доларів)
Чистий капітал 53-річного генерального директора Tesla досяг піку в 486 млрд доларів 17 грудня, що стало найбільшим статком, коли-небудь зафіксованим в індексі добробуту Bloomberg. Більшу частину його прибутку було отримано від Tesla, чиї акції майже подвоїлися після виборів. Відтоді виробник електромобілів розгубив усе це зростання. Споживачі в Європі розчарувалися в підтримці Маском вкрай правих політиків, а продажі Tesla в Німеччині впали більш ніж на 70% за перші два місяці року. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця до рівнів, що не спостерігалися з липня 2022 року.
Джефф Безос (мінус 29 млрд доларів)
61-річний Безос, який конфліктував із Трампом через поштову службу і володіння Washington Post під час першого терміну президента, привітав Трампа наступного дня після виборів на платформі X Маска. Amazon пожертвував 1 млн доларів до фонду інавгурації Трампа в грудні, а Безос обідав із президентом минулого місяця, того самого дня, коли Безос оголосив, що його газета приділятиме першочергову увагу особистим свободам і вільному ринку в поділі думок. Акції Amazon впали на 14% з 17 січня.
Сергій Брін (мінус 22 млрд доларів)
51-річний Брін, який був співзасновником компанії, тоді відомої як Google, разом із Ларрі Пейджем і досі зберігає 6% акцій, долучився до протесту проти імміграційної політики адміністрації Трампа в аеропорту Сан-Франциско у 2017 році. Після переобрання Трампа в листопаді Брін обідав із ним у Mar-a-Lago наступного місяця. Акції Alphabet впали більш ніж на 7% на початку лютого після того, як компанія не виконала квартальні оцінки доходів. Представники Alphabet, яка наразі стикається з тиском з боку Міністерства юстиції з метою поділу своєї пошукової компанії, минулого тижня зустрілися з урядом і попросили його зайняти менш агресивну позицію.
Марк Цукерберг (мінус 5 млрд доларів)
Meta була переможцем серед технологічних акцій Magnificent Seven на початку цього року. Навіть коли група компаній, яка забезпечувала більшу частину приросту S&P 500 за останні кілька років, залишалася на попередньому рівні, Meta зросла на 19% із середини січня до середини лютого. Однак відтоді акції втратили весь цей приріст. Індекс Magnificent Seven впав на 20% з максимуму в середині грудня.
Бернар Арно (мінус 5 млрд доларів)
76-річний Арно, чия сім'я володіє люксовим конгломератом, що стоїть за такими брендами, як Louis Vuitton і Bulgari, був другом Трампа протягом десятиліть. Після падіння протягом більшої частини 2024 року LVMH підскочила більш ніж на 20% з виборів до кінця січня. Відтоді вона втратила більшу частину цих досягнень. Аналітики Morningstar заявили минулого місяця, що мито в розмірі 10-20% на європейські предмети розкоші може знизити продажі, які й так зазнають труднощів.
Нагадаємо, Білий дім 10 березня оприлюднив список із 50 перемог Трампа за 50 днів на посаді президента. Серед них - висилка іммігрантів і введення мит проти найближчих союзників. Припинення військової допомоги Україні, телефонні дзвінки Володимиру Путіну, скочування економіки США в рецесію і падіння фондового ринку серед перемог Трампа не згадуються.