Мільярдери, які підтримали Трампа, за 50 днів втратили понад 200 млрд доларів

Як зазначає агентство, період між обранням Трампа і його інавгурацією був дуже гарним для найбагатших людей світу, оскільки індекс S&P 500 сягнув кількох історичних максимумів. Інвестори кинулися на ринки акцій і криптовалют, очікуючи, що політика Трампа буде вигідна для бізнесу.

Tesla Ілона Маска зросла на 98% за кілька тижнів після виборів, досягнувши рекордного максимуму. LVMH Бернара Арно додала 7% за тиждень до дня інавгурації, зробивши французького магната на 12 млрд доларів багатшим. Навіть Meta Platforms Марка Цукерберга, яка заборонила Трампу користуватися соціальною мережею 2021 року, зросла на 9% перед початком нового терміну і ще на 20% за перші чотири тижні його перебування на посаді.

Але будь-які очікування, що початок нового терміну Трампа продовжить підживлювати прибутковість ринку, були перевернуті. S&P 500 втратив 6,4% відтоді, як він обійняв посаду, оскільки масові звільнення державних службовців і коливання президента з приводу тарифів розбурхали акції.

Компанії учасників інавгурації, виявилися одними з найбільших невдах, втративши загалом 1,39 трильйона доларів ринкової вартості.

Ілон Маск (мінус 148 млрд доларів)

Чистий капітал 53-річного генерального директора Tesla досяг піку в 486 млрд доларів 17 грудня, що стало найбільшим статком, коли-небудь зафіксованим в індексі добробуту Bloomberg. Більшу частину його прибутку було отримано від Tesla, чиї акції майже подвоїлися після виборів. Відтоді виробник електромобілів розгубив усе це зростання. Споживачі в Європі розчарувалися в підтримці Маском вкрай правих політиків, а продажі Tesla в Німеччині впали більш ніж на 70% за перші два місяці року. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця до рівнів, що не спостерігалися з липня 2022 року.

Джефф Безос (мінус 29 млрд доларів)

61-річний Безос, який конфліктував із Трампом через поштову службу і володіння Washington Post під час першого терміну президента, привітав Трампа наступного дня після виборів на платформі X Маска. Amazon пожертвував 1 млн доларів до фонду інавгурації Трампа в грудні, а Безос обідав із президентом минулого місяця, того самого дня, коли Безос оголосив, що його газета приділятиме першочергову увагу особистим свободам і вільному ринку в поділі думок. Акції Amazon впали на 14% з 17 січня.

Сергій Брін (мінус 22 млрд доларів)

51-річний Брін, який був співзасновником компанії, тоді відомої як Google, разом із Ларрі Пейджем і досі зберігає 6% акцій, долучився до протесту проти імміграційної політики адміністрації Трампа в аеропорту Сан-Франциско у 2017 році. Після переобрання Трампа в листопаді Брін обідав із ним у Mar-a-Lago наступного місяця. Акції Alphabet впали більш ніж на 7% на початку лютого після того, як компанія не виконала квартальні оцінки доходів. Представники Alphabet, яка наразі стикається з тиском з боку Міністерства юстиції з метою поділу своєї пошукової компанії, минулого тижня зустрілися з урядом і попросили його зайняти менш агресивну позицію.

Марк Цукерберг (мінус 5 млрд доларів)

Meta була переможцем серед технологічних акцій Magnificent Seven на початку цього року. Навіть коли група компаній, яка забезпечувала більшу частину приросту S&P 500 за останні кілька років, залишалася на попередньому рівні, Meta зросла на 19% із середини січня до середини лютого. Однак відтоді акції втратили весь цей приріст. Індекс Magnificent Seven впав на 20% з максимуму в середині грудня.

Бернар Арно (мінус 5 млрд доларів)

76-річний Арно, чия сім'я володіє люксовим конгломератом, що стоїть за такими брендами, як Louis Vuitton і Bulgari, був другом Трампа протягом десятиліть. Після падіння протягом більшої частини 2024 року LVMH підскочила більш ніж на 20% з виборів до кінця січня. Відтоді вона втратила більшу частину цих досягнень. Аналітики Morningstar заявили минулого місяця, що мито в розмірі 10-20% на європейські предмети розкоші може знизити продажі, які й так зазнають труднощів.