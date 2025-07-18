Російські диверсанти намагалися прорватися в Покровськ, але їх знищили, - Сирський

Група російських диверсантів сьогодні, 18 липня, намагалася зайти в Покровськ Донецької області. Але українські воїни ліквідували ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram .

Генерал розповів, що доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті. Головну увагу було приділено Покровському та Новопавлівському напрямкам. Там українські захисники мужньо стримують ворога.

"Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах завоювати Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", - наголосив Сирський.

Також він разом із міністром оборони Денисом Шмигалем доповів про запити українських воїнів на поставку озброєння, зокрема для далекобійних ударів по території ворога.