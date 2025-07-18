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Федоров анонсував запуск аналогу DOGE в уряді України

П'ятниця 18 липня 2025 17:34
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Федоров анонсував запуск аналогу DOGE в уряді України Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В українському уряду планують запустити аналог департаменту Ілона Маска DOGE для скорочення витрат.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у соцмережі Threads.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, - написав Федоров.

Що таке DOGE

DOGE - це назва американського департаменту, який займається скороченням бюджетних витрат і у перші місяці президентства Дональда Трампа керувався мільярдером Ілоном Маском.

Попри свою назву, DOGE не є департаментом уряду США на рівні Кабінету міністрів. Це - тимчасова урядова організація, що діє за контрактом і створена виконавчим указом президента. Вона має завершити роботу 4 липня 2026 року.

З моменту свого створення DOGE стала об'єктом значних суперечок. Критики, включно з представниками Демократичної партії, звинувачують організацію в перевищенні повноважень, називаючи її дії "захопленням", "заморожуванням" або навіть "переворотом".

Юристи наголошують на можливих порушеннях федерального законодавства, особливо в частині доступу до особистої та конфіденційної інформації. Практика DOGE з "ліквідації" агентств і перерозподілу коштів, затверджених Конгресом, була розкритикована як неконституційна, оскільки, на думку експертів, порушує статтю I Конституції США і може призвести до "конституційної кризи.

У відповідь Білий дім і представники Республіканської партії захищають DOGE та її керівництво, стверджуючи, що організація діє в повній відповідності з федеральним законодавством. Вони підкреслюють, що зусилля DOGE необхідні для модернізації федерального уряду і забезпечення ефективного використання коштів платників податків.

Маск пішов з адміністрації Трампа

Нагадаємо, у травні Ілон Маск залишив DOGE. Він повідомив, що його робота як спеціального державного службовця "добігає кінця".

"Оскільки мій запланований термін як спеціального державного службовця добігає кінця, я б хотів подякувати президенту США Дональду Трампу за можливість скоротити болючі витрати. Місія DOGE з часом буде тільки зміцнюватися, оскільки вона стане способом життя всього уряду", - заявив Маск.

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