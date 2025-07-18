Федоров анонсував запуск аналогу DOGE в уряді України

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у соцмережі Threads .

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, - написав Федоров.

Що таке DOGE

DOGE - це назва американського департаменту, який займається скороченням бюджетних витрат і у перші місяці президентства Дональда Трампа керувався мільярдером Ілоном Маском.

Попри свою назву, DOGE не є департаментом уряду США на рівні Кабінету міністрів. Це - тимчасова урядова організація, що діє за контрактом і створена виконавчим указом президента. Вона має завершити роботу 4 липня 2026 року.

З моменту свого створення DOGE стала об'єктом значних суперечок. Критики, включно з представниками Демократичної партії, звинувачують організацію в перевищенні повноважень, називаючи її дії "захопленням", "заморожуванням" або навіть "переворотом".

Юристи наголошують на можливих порушеннях федерального законодавства, особливо в частині доступу до особистої та конфіденційної інформації. Практика DOGE з "ліквідації" агентств і перерозподілу коштів, затверджених Конгресом, була розкритикована як неконституційна, оскільки, на думку експертів, порушує статтю I Конституції США і може призвести до "конституційної кризи.

У відповідь Білий дім і представники Республіканської партії захищають DOGE та її керівництво, стверджуючи, що організація діє в повній відповідності з федеральним законодавством. Вони підкреслюють, що зусилля DOGE необхідні для модернізації федерального уряду і забезпечення ефективного використання коштів платників податків.