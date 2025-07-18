Ердоган знову заговорив із Путіним про переговори з Україною: що відомо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорювали можливість нової зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію турецького лідера в соцмережі X і на Кремль у Telegram.
Ердоган і Путін обговорили питання двосторонніх відносин між Туреччиною і Росією, а також регіональні та глобальні проблеми.
Зокрема, турецький лідер назвав зіткнення в сирійському регіоні Сувейда загрозою для всього регіону. Також він наголосив на важливості того, щоб Ізраїль "не порушував суверенітет Сирії".
Ердоган запевнив, що Туреччина хоче забезпечити стабільність і безпеку в Сирії, а також швидко відновити країну.
"Ердоган наголосив на важливості початку третього раунду переговорів між Росією і Україною і повідомив, що Туреччина готова й надалі приймати у себе зустрічі в Стамбулі, коли сторони визначать відповідні дати", - уточнили в канцелярії президента Туреччини.
Варто зауважити, що Ердоган уже не вперше порушує тему переговорів з Україною під час дзвінків із Путіним. Зокрема, у травні він запевняв, що "відкрилося вікно можливостей" для досягнення миру.
Версія Кремля
Своєю чергою в Кремлі повідомили, що Путін нібито стурбований подіями в Сирії, і він "наголосив на важливості якнайшвидшої стабілізації обстановки через діалог".
Також диктатор цинічно заявив про "необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність" Сирії.
Під час обговорення війни РФ проти України Путін заявив про нібито налаштованість на пошук політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Диктатор подякував Ердогану за готовність прийняти переговори в Стамбулі.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, Україна і Росія цього року провели вже два раунди переговорів у Стамбулі.
Головний результат такого діалогу - великі обміни полоненими між воюючими країнами. При цьому жодних конкретних рішень, які вели б до миру, ухвалено не було. Зокрема, Росія, як і раніше, відмовляється припиняти вогонь без ультимативних умов.
Президент України Володимир Зеленський 21 червня розповів, що росіяни використовують такі переговори для відтермінування санкцій.
При цьому джерело РБК-Україна у владі 19 червня зазначило, що змісту для третьої зустрічі з росіянами в Стамбулі поки немає.
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