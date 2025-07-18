Хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому": джерела розповіли деталі

Вчора, 17 липня, кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР) атакував мережеву інфраструктуру "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Російської Федерації (РФ) проти України.

Про це розповіли джерела РБК-Україна в ГУР Міністерства оборони.

Крім того, було знищено:

Під час операції було:

Внаслідок кібератаки були завдані серйозні збитки мережевій інфраструктурі "Газпрому", зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.

Кібератаки проти Росії

З початком повномасштабної війни проти України Росія сама стала мішенню численних кібератак. Хактивісти, міжнародні угруповання та окремі фахівці регулярно атакували урядові сайти, медіа, фінансові установи та енергетичну інфраструктуру Росії, виводячи їх із ладу або зливаючи чутливу інформацію.

Зокрема проти країни-терориста регулярно проводять кібератаки хакери української розвідки. Нещодавно вони атакували компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.

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