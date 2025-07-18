Хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому": джерела розповіли деталі
Вчора, 17 липня, кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР) атакував мережеву інфраструктуру "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Російської Федерації (РФ) проти України.
Про це розповіли джерела РБК-Україна в ГУР Міністерства оборони.
Внаслідок кібератаки були завдані серйозні збитки мережевій інфраструктурі "Газпрому", зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.
Під час операції було:
- відключено доступ до інформаційної системи "Газпрому" близько 20 тисяч системних адміністраторів;
- встановлено програмне забезпечення на сервери компанії, які продовжуватимуть знищувати дані "Газпрому".
Фото: хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому" (джерела РБК-Україна)
Крім того, було знищено:
- резервні копії даних інформаційної системи "Газпрому";
- бази даних близько 390 дочірніх компаній "Газпрому" та його філіалів в тому числі "Газпром Тепло Енерго", "Газпром Обл Енерго", "Газпром Енергозбит" та сотні інших;
- дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) "Газпрому" та дочірніх компаній;
- дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);
- бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп та іншого. Видалено серверів з аналітикою роботи систем SCADA відповідальних за керування технічною інфраструктурою;
- операційні системи на доступних серверах та пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).
Кібератаки проти Росії
З початком повномасштабної війни проти України Росія сама стала мішенню численних кібератак. Хактивісти, міжнародні угруповання та окремі фахівці регулярно атакували урядові сайти, медіа, фінансові установи та енергетичну інфраструктуру Росії, виводячи їх із ладу або зливаючи чутливу інформацію.
Зокрема проти країни-терориста регулярно проводять кібератаки хакери української розвідки. Нещодавно вони атакували компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.
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