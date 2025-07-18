Шмигаль озвучив дату нового "Рамштайну"
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що у понеділок, 21 липня, відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн".
Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав під час спілкування з журналістами 18 липня.
За словами Шмигаля, окрім "Рамштайну" найближчим часом він проведе розмови з міністрами оборони країн G7.
"Рамштайн" в понеділок буде більш технічно-координаційним", - розповів міністр оборони.
Що таке "Рамштайн"
Контактна група з оборонної підтримки України, відома як "формат Рамштайн", об’єднує понад 50 держав, які координують зусилля для допомоги Україні у протидії російській агресії.
Ініційована США група вперше зібралася 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - звідси й походить назва формату.
У рамках цієї платформи було ухвалено низку рішень про передачу Україні сучасного західного озброєння. Завдяки "Рамштайну" Збройні сили України отримали, зокрема, реактивні системи HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 і Abrams, а також іншу військову техніку.
Попереднє засідання відбулось відбулося 4 червня, тоді вперше за весь час існування Контактної групи там не було представника США. При цьому міністр оборони США Піт Гегсет, який пропустив засідання, змушений був виправдовуватися перед ЗМІ.
Призначення Шмигаля
Варто нагадати, що Верховна Верхова призначила експрем'єр-міністра Шмигаля міністром оборони за поданням президента Зеленського 17 липня.
Тоді ж Шмигаль назвав три ключові напрямки, за якими він планує працювати на новій посаді: це люди, озброєння та система роботи Міністерства оборони.
Сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду зі Шмигалем та доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України.
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