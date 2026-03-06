В ЄС сподіваються зробити "хоч щось" із вето Угорщини на кредит для України, - Politico

Європейський Союз намагається знайти спосіб розблокувати кредит на 90 млрд євро для України. Орбанська Угорщина не відмовляється від блокування рішення, а юридичних механізмів швидко обійти це поки що немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Politico.
Як відомо, усі 27 держав ЄС мають підтримати позику, яка фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень. Проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спочатку погоджувався на цей крок, згодом Будапешт змінив позицію.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель має різні варіанти виконання обіцянки щодо фінансової допомоги Україні. Водночас дипломати ЄС визнають, що швидкого юридичного способу обійти угорське вето наразі не існує.
Будапешт пов’язує свою позицію із суперечкою навколо нафтопроводу "Дружба", яким нафта з РФ постачається до Центральної Європи. Угорщина наполягає, що Україна нібито повинна вирішити проблему з пошкодженою ділянкою трубопроводу, перш ніж ЄС розглядатиме питання надання Києву грошей.
У Брюсселі розглядають можливість відправити місію для перевірки стану трубопроводу, який не працює з початку січня. Угорщина та Словаччина підтримують таку ідею.
Водночас Україна заявила, що трубопровід пошкоджений російським ударом і його ремонт у зоні бойових дій пов’язаний із серйозними ризиками. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Київ може погодитися на відновлення трубопроводу, якщо це стане умовою для розблокування допомоги.
"Чесно кажучи, я б волів його не відновлювати. Але якщо без цього кредит ЄС на 90 мільярдів євро буде заблокований, відновлення "Дружби" можливе приблизно за півтора місяця", - зазначив він.
ЄС сподівається знайти рішення до саміту лідерів 19 березня, де планують обговорити першу виплату Україні вже на початку квітня. При цьому сподівань на розблокування поки що немає, але в Європейській комісії хочуть зробити "хоч щось".
Нагадаємо, що орбанська проросійська Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Будапешт вимагає відновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".
Оскільки Будапешт влаштував цей саботаж, через його дії Україна може залишитися без фінансування вже навесні. 5 березня Зеленський заявив, що дасть адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо Будапешт блокуватиме кредит на 90 млрд євро.
У відповідь Орбан заявив, що вважає ці слова погрозою не особисто йому, а всій Угорщині. Після цього друг російського диктатора Володимира Путіна насмілився вчергове звинуватити Україну у нібито блокуванні постачання нафти через "Дружбу" та пригрозив відновити його роботу силою.