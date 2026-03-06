В ЄС сподіваються зробити "хоч щось" із вето Угорщини на кредит для України, - Politico

Як відомо, усі 27 держав ЄС мають підтримати позику, яка фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень. Проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спочатку погоджувався на цей крок, згодом Будапешт змінив позицію.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель має різні варіанти виконання обіцянки щодо фінансової допомоги Україні. Водночас дипломати ЄС визнають, що швидкого юридичного способу обійти угорське вето наразі не існує.

Будапешт пов’язує свою позицію із суперечкою навколо нафтопроводу "Дружба", яким нафта з РФ постачається до Центральної Європи. Угорщина наполягає, що Україна нібито повинна вирішити проблему з пошкодженою ділянкою трубопроводу, перш ніж ЄС розглядатиме питання надання Києву грошей.

У Брюсселі розглядають можливість відправити місію для перевірки стану трубопроводу, який не працює з початку січня. Угорщина та Словаччина підтримують таку ідею.

Водночас Україна заявила, що трубопровід пошкоджений російським ударом і його ремонт у зоні бойових дій пов’язаний із серйозними ризиками. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Київ може погодитися на відновлення трубопроводу, якщо це стане умовою для розблокування допомоги.

"Чесно кажучи, я б волів його не відновлювати. Але якщо без цього кредит ЄС на 90 мільярдів євро буде заблокований, відновлення "Дружби" можливе приблизно за півтора місяця", - зазначив він.

ЄС сподівається знайти рішення до саміту лідерів 19 березня, де планують обговорити першу виплату Україні вже на початку квітня. При цьому сподівань на розблокування поки що немає, але в Європейській комісії хочуть зробити "хоч щось".