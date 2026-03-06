В ЕС надеются сделать "хоть что-то" с вето Венгрии на кредит для Украины, - Politico

Европейский Союз пытается найти способ разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины. Орбанская Венгрия не отказывается от блокирования решения, а юридических механизмов быстро обойти это пока нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание Politico.
Как известно, все 27 государств ЕС должны поддержать заем, который будет финансироваться за счет совместных заимствований. Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сначала соглашался на этот шаг, впоследствии Будапешт изменил позицию.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель имеет различные варианты выполнения обещания о финансовой помощи Украине. В то же время дипломаты ЕС признают, что быстрого юридического способа обойти венгерское вето пока не существует.
Будапешт связывает свою позицию со спором вокруг нефтепровода "Дружба", по которому нефть из РФ поставляется в Центральную Европу. Венгрия настаивает, что Украина якобы должна решить проблему с поврежденным участком трубопровода, прежде чем ЕС будет рассматривать вопрос предоставления Киеву денег.
В Брюсселе рассматривают возможность отправить миссию для проверки состояния трубопровода, который не работает с начала января. Венгрия и Словакия поддерживают такую идею.
В то же время Украина заявила, что трубопровод поврежден российским ударом и его ремонт в зоне боевых действий связан с серьезными рисками. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев может согласиться на восстановление трубопровода, если это станет условием для разблокирования помощи.
"Честно говоря, я бы предпочел его не восстанавливать. Но если без этого кредит ЕС на 90 миллиардов евро будет заблокирован, восстановление "Дружбы" возможно примерно за полтора месяца", - отметил он.
ЕС надеется найти решение до саммита лидеров 19 марта, где планируют обсудить первую выплату Украине уже в начале апреля. При этом надежд на разблокировку пока нет, но в Европейской комиссии хотят сделать "хоть что-то".
Напомним, что орбанская пророссийская Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Будапешт требует возобновить транзит российской нефти через трубопровод "Дружба".
Поскольку Будапешт устроил этот саботаж, из-за его действий Украина может остаться без финансирования уже весной. 5 марта Зеленский заявил, что даст адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если Будапешт будет блокировать кредит на 90 млрд евро.
В ответ Орбан заявил, что считает эти слова угрозой не лично ему, а всей Венгрии. После этого друг российского диктатора Владимира Путина осмелился в очередной раз обвинить Украину в якобы блокировании поставок нефти через "Дружбу" и пригрозил восстановить его работу силой.