В ЕС надеются сделать "хоть что-то" с вето Венгрии на кредит для Украины, - Politico

Как известно, все 27 государств ЕС должны поддержать заем, который будет финансироваться за счет совместных заимствований. Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сначала соглашался на этот шаг, впоследствии Будапешт изменил позицию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель имеет различные варианты выполнения обещания о финансовой помощи Украине. В то же время дипломаты ЕС признают, что быстрого юридического способа обойти венгерское вето пока не существует.

Будапешт связывает свою позицию со спором вокруг нефтепровода "Дружба", по которому нефть из РФ поставляется в Центральную Европу. Венгрия настаивает, что Украина якобы должна решить проблему с поврежденным участком трубопровода, прежде чем ЕС будет рассматривать вопрос предоставления Киеву денег.

В Брюсселе рассматривают возможность отправить миссию для проверки состояния трубопровода, который не работает с начала января. Венгрия и Словакия поддерживают такую идею.

В то же время Украина заявила, что трубопровод поврежден российским ударом и его ремонт в зоне боевых действий связан с серьезными рисками. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев может согласиться на восстановление трубопровода, если это станет условием для разблокирования помощи.

"Честно говоря, я бы предпочел его не восстанавливать. Но если без этого кредит ЕС на 90 миллиардов евро будет заблокирован, восстановление "Дружбы" возможно примерно за полтора месяца", - отметил он.

ЕС надеется найти решение до саммита лидеров 19 марта, где планируют обсудить первую выплату Украине уже в начале апреля. При этом надежд на разблокировку пока нет, но в Европейской комиссии хотят сделать "хоть что-то".