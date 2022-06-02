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В ЕС случился "раскол" из-за шестого пакета санкций против России, - Bloomberg

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Наталия Гурковская

Несговорчивость Венгрии по некоторым пунктам 6 пакета санкций ЕС против России, может обойтись Будапешту разладом в отношениях с другими 26 членами союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Один из источников издания отметил, что непримиримость Венгрии, "возможно, разрушила все оставшиеся добрые отношения с другими 26 членами ЕС".

"Будапешт будет более изолирован, чем когда-либо", - цитирует его агентство.

Напомним, введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокировала новые ограничения.

Как сообщалось, 31 мая ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрии не удалось оставить за собой право на перепродажу российской нефти.

При этом Будапешт настоял на том, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, который поддержал "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.

Постоянные представители государств Европейского союза учли указанные требования Венгрии в финальном варианте документа, об утверждении которого стало известно 2 июня. Детальнее о том, какие санкции ввел ЕС против РФ в 6 пакете - в статье РБК-Украина.

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Санкции против России