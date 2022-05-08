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Из-за позиции Венгрии. Послы ЕС не смогли согласовать санкции против России, - Bloomberg

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Воскресенье 08 мая 2022 16:49
Из-за позиции Венгрии. Послы ЕС не смогли согласовать санкции против России, - Bloomberg Фото: Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Встреча послов ЕС, на которой был обсужден новый пакет санкций против РФ состоялась сегодня, 8 мая. Во время переговоров европейским чиновникам не удалось достичь консенсуса по вопросу введения новых ограничений против страны-агрессора. Главным спорным моментом стало эмбарго на русскую нефть.

Венгрии, Чехии и Словакии была предложена отсрочка на введение санкций до 2024 года. Но даже такой компромисс не смог переубедить венгерских чиновников поддержать запрет на импорт нефти из РФ. Венгрия продолжила блокировку.

Издание также сообщает, что Евросоюз планировал утвердить новый пакет санкций до 9 мая. Это бы привело к еще большему давлению на Москву, так как Евросоюз является крупнейшим импортером топлива и нефти из РФ.

Напомним, что шестой пакет санкций, который готовит Европейский союз против России, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев. Также до конца года планируется отказ от импорта нефтепродуктов.

Также мы писали, что, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эмбарго на российские нефть и газ не сможет мгновенно остановить агрессию России против Украины. Однако запрет российских энергоресурсов замедлит финансирование войны.

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