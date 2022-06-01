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Венгрия, освобожденная от нефтяного эмбарго, выдвинула новое требование в пользу РФ

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Венгрия, Среда 01 июня 2022 19:01
Венгрия, освобожденная от нефтяного эмбарго, выдвинула новое требование в пользу РФ Фото: Венгрия выдвинула новое требование по 6 пакету санкций против России
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, который поддержал "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции", - пишет издание.

По данным журналистов, Венгрия также подняла незначительные технические вопросы, связанные с запретом на нефть.

"По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами пока неясны", - добавляют в агентстве.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян, среди которых и фигурирует патриарх Кирилл.

Отметим, что введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокировала новые ограничения.

31 мая ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрии не удалось оставить за собой право на перепродажу российской нефти. Скорее всего, именно этот момент журналисты и называют "техническими вопросами, связанными с запретом на нефть".

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