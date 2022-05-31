ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России: чего еще хотел Орбан
Помимо освобождения от нефтяного эмбарго, Венгрия хотела оставить за собой право на перепродажу российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.
"Единственное, чего Венгрия не получила минувшей ночью при обсуждении 6-го пакета санкций ЕС в отношении России, это освобождение от запрета на перепродажу нефти", - написал он.
По его словам все решит дискуссия среди послов ЕС, которая пройдет 1 июня.
Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.
Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.
Отметим, что введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокировала новые ограничения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.