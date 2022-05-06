"Судьбоносный период". Патриарх Кирилл призвал молиться о недопущении новой мировой войны

Глава российской церкви патриарх Кирилл обратился к верующим во время службы. Он призвал молиться, чтобы "не произошло новой мировой войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Патриарх назвал данный период истории тяжелым, опасным и судьбоносным для России. При этом он считает, что ООН не справилась со своей задачей, "чтобы предотвратить возможные войны".

Глава Московского патриархата призвал молиться о том, чтобы "Бог оградил Россию от внутренних и внешних врагов", и чтобы не началась новая глобальная война.