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Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, - журналист

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Брюссель, Четверг 02 июня 2022 17:00
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, - журналист Фото: послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России одобрен послами ЕС. Он должен появиться в официальном журнале ЕС завтра", - написал Йозвяк.

При этом он добавил, что из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, который поддержал "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.

Также мы писали, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.

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