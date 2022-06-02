У ЄС стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії, - Bloomberg

Незговірливість Угорщини за деякими пунктами 6 пакету санкцій ЄС проти Росії може обійтися Будапешту розладом у відносинах з іншими 26 членами союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Будапешт буде більш ізольований, ніж будь-коли", - цитує його агентство.

Одне з джерел видання відзначило, що непримиренність Угорщини, "можливо, зруйнувала всі добрі відносини, що залишилися, з іншими 26 членами ЄС".

Нагадаємо, введення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина блокувала нові обмеження.

Як повідомлялось, 31 травня ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії. При цьому Угорщині не вдалося залишити за собою право на перепродаж російської нафти.

При цьому Будапешт наполіг на тому, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, був виключений зі списку 6 пакету санкцій ЄС проти Росії.

Постійні представники держав Європейського союзу врахували зазначені вимоги Угорщини у фінальному варіанті документа, про затвердження якого стало відомо 2 червня. Детальніше про те, які санкції ввів ЄС проти РФ у 6 пакеті - у статті РБК-Україна.

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