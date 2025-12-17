ЄС на саміті має вирішити питання щодо підтримки України на 2026-2027 роки, - фон дер Ляєн

"Від нас залежить, як фінансувати боротьбу України. Ми знаємо про терміновість, вона гостра. Ми всі це відчуваємо, ми всі це бачимо. Бо так само, як мирні переговори активізуються, посилюється і шквал російських атак", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, згідно з оцінками МВФ та ЄС, потреби України на 2026-2027 роки становлять близько 137 млрд євро.

"Європа повинна покрити дві третини, тобто 90 млрд євро, і справа не лише в цифрах. Йдеться про посилення здатності України забезпечити справжній мир, справедливий, тривалий, який захищає Україну, а отже, і Європу", - сказала президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також висловила переконання, що питання фінансування України також стосується збільшення вартості війни для Росії.

"Саме тому я запропонувала два різні варіанти для цієї майбутньої Європейської Ради: один, заснований на російських активах, а інший, заснований на запозиченнях ЄС. І нам доведеться вирішити, яким шляхом ми хочемо піти, яким маршрутом ми хочемо йти, але одне дуже й дуже чітко: ми повинні прийняти рішення про фінансування України протягом наступних двох років на цій Європейській Раді", - розповіла вона.

Президент Єврокомісії нагадала, що у цьому напрямку ЄС вже зробив "один дуже важливий крок" - минулого тижня домовилися про безстрокове заморожування російських активів.

За її словами, це вирішальний крок, який посилає дуже сильний політичний сигнал.

"Це означає, що російські активи залишатимуться знерухомленими, доки ми не вирішимо інакше. Доки Росія не припинить війну і доки Росія належним чином не виплатить Україні репарації за завдану шкоду. Йдеться також про зміцнення здатності України забезпечити справжній мир, справедливий, тривалий і такий, що захищає Україну та Європу", - наголосила фон дер Ляєн.