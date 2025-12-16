Страхи ЄС щодо заморожених російських активів нав'язані Москвою, - Сибіга

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Видання цитує міністра закордонних справ України в соцмережі Х, який стверджує, що ризики, на які посилаються окремі країни ЄС, значною мірою ґрунтуються на російській дезінформації.

"Жодна з цих загроз не є правдоподібною, і більшість цих побоювань абсолютно безпідставні. Москва просто продає страх, як вона зазвичай робить перед серйозними кроками щодо протидії своїй агресії", - вважає Сибіга.

Глава МЗС закликав лідерів Європейського Союзу погодитися на використання заморожених російських активів, які зберігаються переважно в бельгійському депозитарії Euroclear, для надання Україні "репараційного кредиту". Це питання стане предметом дискусій під час саміту ЄС у четвер, 18 грудня.

Німеччина та низка інших країн підтримують створення кредитної схеми обсягом 210 млрд євро. Водночас Бельгія, яку підтримують Італія, Болгарія та Мальта, виступає проти, заявляючи про надто високі фінансові та юридичні ризики.

Зокрема, бельгійська влада побоюється, що у разі майбутнього судового рішення на користь Росії країні доведеться самостійно покривати можливі збитки. Брюссель наполягає, що всі держави-члени ЄС мають нести однакові ризики.

Сибіга назвав це "питанням справедливості" та наголосив, що механізми, запропоновані Європейською комісією, є юридично виваженими.

"Ці механізми є юридично обґрунтованими, морально правильними та справедливими з точки зору розподілу ризиків. Ми закликаємо всі держави-члени ЄС зробити цей важливий стратегічний крок вже цього тижня", - заявив міністр.