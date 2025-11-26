ЄС розробляє "план Б", якщо не вдасться погодити репараційний кредит Україні, - Рolitico

Європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційного кредиту Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання нагадало, що на саміті минулого місяця лідери ЄС сподівалися узгодити пропозицію про використання заморожених резервів Росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Однак ця ідея досі викликає застереження у Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських коштів.

Попри інтенсивні переговори між Бельгією та Єврокомісією протягом останніх тижнів, бельгійський прем'єр Барт де Вевер все ще має побоювання щодо юридичної відповідальності.

Тому в Брюсселі зараз міркують про те, як допомогти Україні в разі, якщо пропозиція про репараційний кредит не буде готова вчасно, щоб лідери ЄС могли її схвалити на саміті 18 грудня.

За словами джерел Politico, одним із варіантів, який набирає підтримку, є "перехідний" кредит, що фінансується за рахунок запозичень ЄС, щоб підтримати Україну в перші місяці 2026 року.

Зазначається, що це дасть більше часу для організації повноцінного репараційного кредиту з використанням російських активів таким чином, який влаштує Бельгію, щоб забезпечити довгострокове рішення.

Двоє дипломатів заявили, що Україні можуть запропонувати погасити початковий перехідний кредит ЄС після отримання фінансування з довгострокового репараційного кредиту.

Посли країн ЄС обговорили можливі варіанти з Єврокомісією на зустрічі в Брюсселі 25 листопада.

За словами одного з посадовців, обізнаного про хід обговорень, такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва і Люксембург, закликали Єврокомісію продовжити роботу над пропозиціями щодо фінансування України.

У довгостроковій перспективі репараційний кредит широко розглядається як єдиний варіант для України.

Країни-члени ЄС не бажають використовувати свої національні бюджети для надання Україні грошових грантів. Багато з них вже борються з бюджетним дефіцитом і високими витратами на запозичення. Тому ключовим моментом вважається переконати бельгійців приєднатися до цієї ініціативи.

"Однією з ідей може бути об'єднання варіанта репараційного кредиту з одним з інших варіантів. Але це не повинно зайняти занадто багато часу, тому що, звичайно, зараз є відчуття терміновості, і воно нагальне", - зазначив співрозмовник видання.

Politico припускає, що найбільшою перешкодою буде те, що такий вид запозичень ЄС вимагатиме одностайної підтримки 27 країн-членів, а Угорщина вже давно виступає проти нових заходів, спрямованих на фінансування України.