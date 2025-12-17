ЕС на саммите должен решить вопрос о поддержке Украины на 2026-2027 годы, - фон дер Ляйен

Лидеры стран-членов Европейского союза должны на следующем саммите принять решение, как именно будет оказана финансовая поддержка Украине на 2026-2027 годы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на пленарном заседании Европарламента по подготовке к заседанию Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.
"От нас зависит, как финансировать борьбу Украины. Мы знаем о срочности, она острая. Мы все это чувствуем, мы все это видим. Потому что так же, как мирные переговоры активизируются, усиливается и шквал российских атак", - отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, согласно оценкам МВФ и ЕС, потребности Украины на 2026-2027 годы составляют около 137 млрд евро.
"Европа должна покрыть две трети, то есть 90 млрд евро, и дело не только в цифрах. Речь идет об усилении способности Украины обеспечить настоящий мир, справедливый, длительный, который защищает Украину, а значит, и Европу", - сказала президент Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен также выразила убеждение, что вопрос финансирования Украины также касается увеличения стоимости войны для России.
"Именно поэтому я предложила два разных варианта для этого будущего Европейского Совета: один, основанный на российских активах, а другой, основанный на заимствованиях ЕС. И нам придется решить, каким путем мы хотим пойти, каким маршрутом мы хотим идти, но одно очень и очень четко: мы должны принять решение о финансировании Украины в течение следующих двух лет на этом Европейском Совете", - рассказала она.
Президент Еврокомиссии напомнила, что в этом направлении ЕС уже сделал "один очень важный шаг" - на прошлой неделе договорились о бессрочном замораживании российских активов.
По ее словам, это решающий шаг, который посылает очень сильный политический сигнал.
"Это означает, что российские активы будут оставаться обездвиженными, пока мы не решим иначе. Пока Россия не прекратит войну и пока Россия должным образом не выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб. Речь идет также об укреплении способности Украины обеспечить настоящий мир, справедливый, длительный и защищающий Украину и Европу", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России
Однако Бельгия блокирует эту инициативу, поскольку на ее территории сохраняется наибольшая доля активов России.
Если же договориться не удастся, то ЕС рассматривает "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.
В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение по репарационному кредиту за счет активов РФ является срочным и критически важным для Украины. Он подчеркнул, что решение нужно принять на этой неделе, указав для этого пять причин.
Кроме того, Сибига заявил, что Украина считает безосновательным опасения относительно финансовых и юридических рисков, связанных с предоставлением репарационного кредита за счет российских активов.
Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.