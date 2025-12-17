ЕС на саммите должен решить вопрос о поддержке Украины на 2026-2027 годы, - фон дер Ляйен

"От нас зависит, как финансировать борьбу Украины. Мы знаем о срочности, она острая. Мы все это чувствуем, мы все это видим. Потому что так же, как мирные переговоры активизируются, усиливается и шквал российских атак", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, согласно оценкам МВФ и ЕС, потребности Украины на 2026-2027 годы составляют около 137 млрд евро.

"Европа должна покрыть две трети, то есть 90 млрд евро, и дело не только в цифрах. Речь идет об усилении способности Украины обеспечить настоящий мир, справедливый, длительный, который защищает Украину, а значит, и Европу", - сказала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также выразила убеждение, что вопрос финансирования Украины также касается увеличения стоимости войны для России.

"Именно поэтому я предложила два разных варианта для этого будущего Европейского Совета: один, основанный на российских активах, а другой, основанный на заимствованиях ЕС. И нам придется решить, каким путем мы хотим пойти, каким маршрутом мы хотим идти, но одно очень и очень четко: мы должны принять решение о финансировании Украины в течение следующих двух лет на этом Европейском Совете", - рассказала она.

Президент Еврокомиссии напомнила, что в этом направлении ЕС уже сделал "один очень важный шаг" - на прошлой неделе договорились о бессрочном замораживании российских активов.

По ее словам, это решающий шаг, который посылает очень сильный политический сигнал.

"Это означает, что российские активы будут оставаться обездвиженными, пока мы не решим иначе. Пока Россия не прекратит войну и пока Россия должным образом не выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб. Речь идет также об укреплении способности Украины обеспечить настоящий мир, справедливый, длительный и защищающий Украину и Европу", - подчеркнула фон дер Ляйен.