ЄС розділився у питанні призначення переговірника з Путіним, - Politico

Дані про розбіжності між членами блоку оприлюднені напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Чому частина ЄС проти

Держави, які найактивніше підтримують Україну, виступають проти ідеї переговірника. Їхній аргумент: глава Кремля Владімір Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення посланця може підірвати санкційний тиск на Росію.

"Ми не хочемо, щоб Україна сприймала нас як когось, хто чинить на них тиск, щоб вони пішли на компроміси", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції GLOBSEC у Празі.

Схожу позицію висловили і міністри закордонних справ Естонії та Литви. Вони попередили про потенційну "пастку" з боку Кремля - затягнути переговори і домогтися поступок від ЄС.

Топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас також скептично ставиться до цієї ідеї.

Хто може стати переговірником

Незважаючи на опір, список кандидатів вже формується. Серед тих, кого згадують у кулуарах:

президент Євроради Антоніу Кошта;

президент Фінляндії Александер Стубб;

колишній голова ЄЦБ Маріо Драгі;

колишній президент Фінляндії Саулі Нійністьо;

колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Стубб підтвердив зацікавленість у цій посаді, але поставив умову: він погодиться лише на прохання лідерів ЄС і лише після досягнення твердого припинення вогню.

Міністри обговорять це вже цього тижня

Питання прямого контакту з Росією стоїть у порядку денному неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться найближчими днями.

За даними Financial Times, там обговорять не лише кандидатів, а й те, чого Європа вимагатиме від постконфліктних відносин з Росією та які умови вона ставить для початку переговорів.

Частина урядів побоюється, що сама дискусія лише підкреслить розкол всередині блоку.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина відхилила пропозицію Кремля щодо участі колишнього канцлера Герхарда Шредера у переговорах між ЄС і Росією. Берлін наголосив, що не бачить жодних ознак готовності Москви до серйозного діалогу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висміяв ідею Кремля щодо Шредера: "Але це точно не Шредер. І я зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути присутня у мирних переговорах і від неї повинен говорити "сильний голос". Він обговорив це питання з головою Євроради Антоніу Коштою.