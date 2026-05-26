ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, - Politico

Страны ЕС разошлись во взглядах на идею назначить единого переговорщика с Россией: одни считают это ловушкой Путина, другие - необходимым шагом, пока США отступают от роли посредника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Данные о разногласиях между членами блока обнародованы накануне неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.
Государства, которые активно поддерживают Украину, выступают против идеи переговорщика. Их аргумент: глава Кремля Владимир Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение посланника может подорвать санкционное давление на Россию.
"Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции GLOBSEC в Праге.
Похожую позицию высказали и министры иностранных дел Эстонии и Литвы. Они предупредили о потенциальной "ловушке" со стороны Кремля - затянуть переговоры и добиться уступок от ЕС.
Топ-дипломат Евросоюза Кая Каллас также скептически относится к этой идее.
Несмотря на сопротивление, список кандидатов уже формируется. Среди тех, кого упоминают в кулуарах:
Стубб подтвердил заинтересованность в этой должности, но поставил условие: он согласится только по просьбе лидеров ЕС и только после достижения твердого прекращения огня.
Вопрос прямого контакта с Россией стоит в повестке дня неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в ближайшие дни.
По данным Financial Times, там обсудят не только кандидатов, но и то, чего Европа будет требовать от постконфликтных отношений с Россией и какие условия она ставит для начала переговоров.
Часть правительств опасается, что сама дискуссия лишь подчеркнет раскол внутри блока.
Как сообщало РБК-Украина, Германия отклонила предложение Кремля относительно участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в переговорах между ЕС и Россией. Берлин подчеркнул, что не видит никаких признаков готовности Москвы к серьезному диалогу.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высмеял идею Кремля относительно Шредера: "Но это точно не Шредер. И я сразу на предупреждение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут".
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна присутствовать в мирных переговорах и от нее должен говорить "сильный голос". Он обсудил этот вопрос с председателем Евросовета Антониу Коштой.
РБК-Украина ранее рассказывало, кто именно может представить ЕС на переговорах - от "ястребов" вроде Стубба до бывшего главы Евроцентробанка Марио Драги, который заморозил более 200 миллиардов евро российских активов.
Недавно среди кандидатов появилось новое имя - бывший президент Финляндии Саули Нийнистьо, которого Financial Times добавило в список накануне встречи на Кипре.