ЄС наступного тижня обговорить кандидатів для переговорів з РФ, з'явилося нове ім'я, - FT

13:10 20.05.2026 Ср
3 хв
Хто може стати переговірником з Росією?
aimg Тетяна Степанова
ЄС наступного тижня обговорить кандидатів для переговорів з РФ, з'явилося нове ім'я, - FT Фото: у ЄС наступного тижня обговорять, хто може стати переговірником з Росією (Getty Images)
Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що наразі у ЄС обговорюють, чи міг би колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі або ексканцлер Німеччини Ангела Меркель представляти їх на можливих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами співрозмовників видання, окрім Драгі та Меркель, уряди інших країн запропонували як можливих кандидатів президента Фінляндії Александра Стубба.

Також серед кандидатів з'явилося нове ім'я - колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Раніше про цого кандидатуру не повідомлялося.

Обговорення на Кіпрі відбудуться після того, як Вашингтон і Київ висловили підтримку тому, щоб Європа налагодила діалог із російським правителем щодо війни в Україні, повідомили джерела, обізнані з ходом обговорень.

Як повідомили джерела FT, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила ЄС, що не заперечує проти того, щоб Європа вела переговори з Путіним паралельно з мирними переговорами під егідою США.

Зазначається, що обговорення цього питання відбуваються на різних рівнях, причому існує ймовірність проведення формальних дискусій між лідерами ЄС на саміті в червні.

Український високопосадовець зазначив, що президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб європейську сторону на переговорах з Росією очолював "хтось на кшталт Драгі" або "сильний, чинний лідер".

За його словами, очікується, що Зеленський обговорить це питання з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії пізніше цього тижня.

Джерела також зазначають, що Драгі вважається надійною людиною і користується повагою в усьому ЄС, а його технократичний досвід міг би підійти для цієї ситуації.

Один європейський посадовець зазначив, що хоча Нііністьо "є одним з небагатьох європейців, які мають робочі стосунки з Путіним. Росіяни зараз дуже незадоволені Фінляндією".

"Я думаю, що це має бути хтось із таких країн, як Нідерланди чи Португалія, які не мають того багажу, що мають країни на сході", - наголосив він.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС також обговорюватимуть, чого Європа вимагатиме у постконфліктних відносинах з Росією, які червоні лінії вони мають щодо потенційного врегулювання в Україні та якими будуть їхні передумови для початку будь-яких переговорів із Кремлем.

Видання зазначає, що деякі уряди стурбовані самою дискусією і побоюються, що вона лише висвітлить розбіжності в ЄС щодо України та Росії.

Переговори Європи та ЄС

Нагадаємо, європейські лідери розглядають можливість відновити переговори з Росією.

Російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни.

Зазначимо, що цю ідею у Німеччині відкинули. Один із німецьких чиновників наголосив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та країною-агресоркою не розглядається.

В понеділок, 11 травня, ЗМІ повідомили, що Берлін обговорює кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як можливого переговорника між Європою та Росією.

Крім того, Кая Каллас припустила, що може виступити у ролі переговірника від Євросоюзу у майбутньому діалозі з Росією.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував, щоб Європу на переговорах із Путіним представляв "знавець російської душі".

Водночас Politico назвало серед потенційних кандидатів на роль переговорника з РФ колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі.

Однак Меркель вже відмовилась від ролі переговорника.

Детальніше про те, хто може представити ЄС на переговорах з Росією про кінець війни, - у матеріалі РБК-Україна.

