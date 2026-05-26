Рубіо передав Трампу послання від Путіна

08:00 26.05.2026 Вт
Що саме за послання диктатор РФ передав Трампу - невідомо
Юлія Маловічко
Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Держсекретар США Марко Рубіо передав президенту Дональду Трампу послання від глави Кремля Володимира Путіна, яке він почув під час діалогу з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Alex Raufogle в мережі Х.

"Рубіо щойно повідомив журналістам, що Лавров передав повідомлення від Путіна, призначене для Трампа, яке, за словами Рубіо, він передав", - написав журналіст.

За його словами, держсекретар США також применшив значення припущень, що Росія конкретно закликала Вашингтон вивести персонал посольства з Києва, оскільки Москва анонсувала удари.

"Небезпека всіх цих війн, оскільки вони тривають, а потім продовжуються, полягає в тому, що вони завжди мають загрозу ескалації", – сказав Рубіо.

Як відомо, Рубіо та Лавров провели бесіду в ході якої останній закликав працівників дипустанов США покинути їх через ймовірні удари РФ по столиці. Анонсовані атаки РФ пообіцяла нібито у відповідь на регулярні дронові обстріли в Росії, хоча є різні версії, яку мету переслідує агресор таким чином.

Наприклад, в українському МЗС заявили, що погрози вдарити по Києву є шантажем для отримання поступок на переговорах.

Слід зазначити, що президент Володимир Зеленський напередодні заявив - Україна стабілізувала фронт. Цього вдалось досягти завдяки, зокрема, застосуванням дронів.

США готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні, - Рубіо
