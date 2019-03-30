ЕС призывает Россию прекратить преследования крымских татар

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Ранее задержание крымских татар осудил Госдепартамент США

Европейский союз (ЕС) требует от власти Российской Федерации прекратить преследования крымских татар и ожидает, что "все незаконно задержанные украинцы будут освобождены незамедлительно". Об этом говорится в официальном заявлении Евросоюза, сообщает РБК-Украина со ссілкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, "Европейский союз ожидает, что Российская Федерация прекратит эту практику и сделает все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы права человека и основные свободы могли осуществляться в Крыму без какой-либо дискриминации".

Напомним, 27-28 марта в Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар. В результате ФСБ задержала 23 человека.

27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решения об арестах всех задержанных до 15 мая.

Сегодня утром Крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова.

США и ЕС призвали РФ освободить незаконно задержанных крымских татар, но Россия их заявления игнорирует.

В Amnesty International заявили, что в Крыму отмечается значительное ухудшение ситуации из соблюдением прав человека после оккупации и незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Госдепартамент США также осудил задержание крымских татар.