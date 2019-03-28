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В РФ задержали еще троих крымских татар

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 10:35
В РФ задержали еще троих крымских татар
Фото: задержанные крымские татары (facebook.com/crimeansolidarity)

В домах активистов в среду провели обыски

В Ростове-на-Дону (Россия) задержали трех крымских татар Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова и Владлена Абдулкадырова. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в своем Facebook.

Отмечается, что в домах активистов был произведен обыск в их отсутствие в среду, 27 марта.

В РФ задержали еще троих крымских татар

"Только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров - гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО. В их домах вчера был произведен обыск в их отсутствие", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее посольство США в Украине выразило обеспокоенность проведенными в среду Россией обысками и задержаниями в Крыму. Так, в США призывают российскую власть прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар.

Как писало РБК-Украина ранее, незаконные обыски в Крыму продолжаются с утра 27 марта. В связи с этим МИД Украины выразил РФ решительный протест. Также действия ФСБ в Крыму осудил Европейский союз, к которому Украина накануне обратилась с требованием решительных действий.

Подчеркнем, российские силовики задержали 20 крымских татар.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ожидает со стороны Запада не только очередного выражения обеспокоенности, а и конкретных шагов по защите прав крымских татар.

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