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"Суд" в Крыму арестовал еще девятерых крымских татар

Новости » Общество    28.03.2019 - 20:07
"Суд" в Крыму арестовал еще девятерых крымских татар
Иллюстративное фото (fsb.ru)

Задержанным вчера активистам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 9 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает корреспонденту "Крым.Реалии".

По его словам, Руслану Сулейманову, Алиму Керимову,  Меджиту Абдурахманову, Яшару Муединову, Джемилю Гафарову, Ризе Изетову, Иззету Абдуллаеву, Асану Яникову и Шабану Умерову избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

"Заседания проходили в закрытом режиме. Некоторые судьи умудрялись проводить слушания за пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить", - рассказал адвокат.

Напомним, "Киевский районный суд" Симферополя арестовал до 15 мая еще трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", задержанных вчера во время массовых обысков у крымских татар. Были арестованы Билял Адилов, Энвер Аметов и Рустем Шейхалиев.

Всего было задержано 23 подозреваемых в деле причастности к запрещенной на территории РФ организации "Хизб ут-Тахрир". В домах активистов был проведен обыск в их отсутствие в среду, 27 марта.

В связи с этим МИД Украины выразило РФ решительный протест. Также действия ФСБ в Крыму осудил Европейский союз, к которому Украина накануне обратилась с требованием решительных действий.

Напомним, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегации США и Евросоюза обратились к РФ с требованием прекратить преследование крымских татар.

 

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