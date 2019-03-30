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Силовики РФ задержали еще одного крымского татарина, - адвокат

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 05:47
Силовики РФ задержали еще одного крымского татарина, - адвокат
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова

Крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката, Эдем Яячиков якобы находится в управлении ФСБ.

" Я сразу же выехал туда, звонил дежурному, следователям, однако все начали открещиваться, что он находится там. После этого я позвонил на "горячую линию" ФСБ и прокуратуры Крыма и подал жалобу о том, что у меня есть обоснованные предположения, что он находится там и что к нему применяются непроцессуальные меры. Однако до настоящего времени у меня нет информации, где находится мой подзащитный. Единственное, сегодня обнаружили его автомобиль",  - заявил он.

Сообщается, что в момент обыска Яячикова не было дома. Накануне вечером супруга Яячикова Сусанна подала в российскую полицию заявление о похищении мужа.

Напомним, ранее сообщалось, что Людмила Денисова направила письма уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, посольству Украины в Москве и генеральному консульству Украины в городе Ростов-на-Дону по установлению местопребывания 23 задержанных крымских татар.

Денисова подозревает, что часть из них или всех крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону или в Москву.

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