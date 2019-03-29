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Госдеп осудил аресты крымских татар

Новости » Политика    29.03.2019 - 02:35
Госдеп осудил аресты крымских татар
Фото: Госдепартамент (U.S. Department of State)

Представитель Госдепа призвал освободить задержанных накануне татар и всех несправедливо заключенных украинцев

Госдепартамент Соединенных Штатов осудил действия России по задержанию 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ называют террористической. Об этом заявил заместитель представителя госдепа США Роберт Палладино, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мы осуждаем действия российских оккупационных властей в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках обыскивали дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек", - говорится в заявлении.

Палладино призвал Россию освободить 23 задержанных 27-28 марта крымских татар, а также еще более 70 несправедливо заключенных украинцев.

Госдеп осудил аресты крымских татар

Напомним, 27 марта в ходе незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решения об арестах всех задержанных до 15 мая.

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