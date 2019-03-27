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Посольство США призывает РФ прекратить задержания крымских татар

Новости » Политика    27.03.2019 - 19:15
Посольство США призывает РФ прекратить задержания крымских татар
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США призывает прекратить преследования активистов

Посольство США в Украине обеспокоено проведенными сегодня Россией обысками и задержаниями в Крыму. Об этом сообщает посольство в Twitter.

В США призывают российскую власть прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар.

"Мы чрезвычайно обеспокоены проведенными сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российскую власть прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов", - говорится в сообщении.

Посольство США призывает РФ прекратить задержания крымских татарНапомним, что незаконные обыски в Крыму продолжаются с утра 27 марта. В связи с этим МИД Украины выразил РФ решительный протест. Также действия ФСБ в Крыму осудил Европейский Союз, к которому Украина накануне обратилась с требованием решительных действий.

Отметим, что российские силовики задержали 20 крымских татар. Большинство из задержанных кримстких татар ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ожидает со стороны Запада не только на очередное выражение обеспокоенности, а и на конкретные шаги по защите прав крымских татар.

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