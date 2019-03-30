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ЄС закликає Росію припинити переслідування кримських татар

Новини » Політика    30.03.2019 - 13:59
ЄС закликає Росію припинити переслідування кримських татар
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Раніше затримання кримських татар засудив Держдепартамент США

Європейський союз (ЄС) вимагає від влади Російської Федерації припинити переслідування кримських татар і очікує, що "всі незаконно затримані українці будуть звільнені негайно". Про це йдеться в офіційній заяві Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначається, "Європейський союз очікує, що Російська Федерація припинить цю практику і зробить всі необхідні кроки для забезпечення того, щоб права людини і основні свободи могли здійснюватися в Криму без будь-якої дискримінації".

Нагадаємо, 27-28 березня в Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар. В результаті ФСБ затримала 23 людини.

27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешти всіх затриманих до 15 травня.

Сьогодні вранці Кримський адвокат Едем Семедляев заявив, що російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячікова.

США і ЄС закликали РФ звільнити незаконно затриманих кримських татар, але Росія ігнорує їхні заяви.

В Amnesty International заявили, що в Криму відзначається значне погіршення ситуації з дотриманням прав людини після окупації та незаконної анексії Росією Криму в 2014 році.

Держдепартамент США також засудив затримання кримських татар.

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