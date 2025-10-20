ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У ЗСУ виявили фейкову сторінку командувача ТрО: як не потрапити на шахрайство

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 12:59
У ЗСУ виявили фейкову сторінку командувача ТрО: як не потрапити на шахрайство Ілюстративне фото: у ЗСУ виявили фейкову сторінку командувача ТрО (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України виявило фейковий акаунт, який видає себе за Командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Військові застерігають: генерал-майор Плахута не має жодного акаунту в соціальних мережах, а фейкова сторінка не має жодного відношення до Командувача чи Командування Сил ТрО.

За даними Сил ТрО, сторінка ймовірно створена для дезінформації, шахрайства під приводом "допомоги армії", збору персональних даних та створення інформаційної плутанини.

Всі офіційні заяви, коментарі та повідомлення від імені Командувача Сил ТрО ЗС України публікуються виключно через офіційні джерела:

Сайт Сил ТрО: https://tro.mil.gov.ua/

Сторінки Командування Сил ТрО ЗС України у соцмережах: https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

https://www.instagram.com/territorial_defense_forces/

https://x.com/tdf_ua

Командування Сил ТрО закликає уважно ставитися до інформаційної безпеки, не поширювати інформацію з підозрілих джерел та повідомляти про фейкові акаунти адміністрації соцмереж і правоохоронні органи.

"Перевіряйте інформацію перед тим, як ділитися нею. Безпека інформаційного простору - це наша спільна відповідальність", - наголосили у відділі комунікацій Сил ТрО.

Нагадаємо, раніше МВС попереджало, що у мережі можна натрапити на небезпечні оголошення про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів - зникають.

Війна в Україні Шахраї
