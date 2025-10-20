Трамп зробив нову заяву про можливість перемоги України у війні
Президент США Дональд Трамп не думає, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією, але й не виключає такої можливості.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.
"Вони (українці - ред.) все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Усе може статися", - зазначив Трамп.
За його словами, війна "дуже дивна річ" - відбувається "дуже багато поганих і хороших подій".
"Якщо подивитися на Близький Схід, я б сказав, що до того, як ми завдали Ірану такого сильного удару, ми ніколи б не змогли укласти цю угоду, бо над Близьким Сходом нависла б тінь, коли ми позбавили їх ядерного потенціалу, що було однією з найвидатніших військових операцій усіх часів", - вважає американський лідер.
Трамп допускав перемогу України
Нагадаємо, 23 вересня, після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі території, які окупували російські війська.
Також він не виключав, що після відновлення територіальної цілісності Україна "може піти ще далі".
За його словами, такий сценарій можливий за підтримки України з боку Євросоюзу, а також коли росіяни дізнаються про всі проблеми в економіці РФ.
При цьому Зеленський після зустрічі з Трампом розповів, що позиція американського лідера, ймовірно, змінилася. Зокрема, президент України стверджував, що тепер Трамп розуміє, що Україна не може обміняти свої території.