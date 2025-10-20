Голова Одеської облради з дружиною-нардепкою погорів на приховуванні доходів (відео)

Голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, оголосили про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про голову Одеської облради Григорія Діденко та його дружину, нардепку Юлію Діденко.

За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не вказали в декларації майна на суму понад 8 млн гривень.

Щобільше, слідство поставило під сумнів активи подружжя на суму майже 5 млн гривень.

Правоохоронці встановили, що Діденко та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів - внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

У зв'язку з цим прокурори будуть наполягати на стягненні сумнівних активів на користь держави.

Дії підозрюваних кваліфіковано згідно зі статтею кримінального кодексу, яка передбачає декларування недостовірної інформації. Слідство триває.