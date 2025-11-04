В ЄС працюють над відкриттям кластерів для України до кінця листопада, - єврокомісар

За її словами, комісія продовжить працювати, щоб була можливість відкрити переговорні кластери з Києвом та Кишиневом до кінця місяця.

"Щодо Молдови та України, Комісія продовжить роботу над тим, щоб Рада до кінця листопада мала змогу відкрити всі кластери. Ми намагаємося знайти рішення, як це може статися, і важливо, щоб реформи не були зупинені", - сказала Кос.