В ЕС работают над открытием кластеров для Украины до конца ноября, - еврокомиссар

Фото: европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Антон Корж

Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца этого ноября.

Об этом в комментарии корреспонденту РБК-Украина сказала еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

По ее словам, комиссия продолжит работать, чтобы была возможность открыть переговорные кластеры с Киевом и Кишиневом до конца месяца.

"Относительно Молдовы и Украины, Комиссия продолжит работу над тем, чтобы Совет до конца ноября имел возможность открыть все кластеры. Мы пытаемся найти решение, как это может произойти, и важно, чтобы реформы не были остановлены", - сказала Кос.

 

Отметим, что Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной о вступлении страны в блок. При этом 4 ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах.

Причина того, что кластеры до сих пор не открыты - позиция пророссийской Венгрии. Режим венгерского премьера Виктора Орбана блокирует вступление Украины в ЕС. Это вызвало сильное возмущение в Украине, также с критикой выступила Молдова. А в ЕС из-за позиции Орбана рассматривают возможность реформировать механизмы принятия новых членов.

Почему Венгрия и дальше блокирует движение Украины в ЕС и что о вето Орбана говорят в Брюсселе и Киеве - читайте в материале РБК-Украина.

ЕвросоюзУкраинаВступление в ЕС