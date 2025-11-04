В ЕС работают над открытием кластеров для Украины до конца ноября, - еврокомиссар

Отметим, что Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной о вступлении страны в блок. При этом 4 ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах.

Причина того, что кластеры до сих пор не открыты - позиция пророссийской Венгрии. Режим венгерского премьера Виктора Орбана блокирует вступление Украины в ЕС. Это вызвало сильное возмущение в Украине, также с критикой выступила Молдова. А в ЕС из-за позиции Орбана рассматривают возможность реформировать механизмы принятия новых членов.

Почему Венгрия и дальше блокирует движение Украины в ЕС и что о вето Орбана говорят в Брюсселе и Киеве - читайте в материале РБК-Украина.