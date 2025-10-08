ua en ru
Угорщина і далі блокує рух України в ЄС: що про вето Орбана кажуть у Брюсселі та Києві

Середа 08 жовтня 2025 08:00
UA EN RU
Угорщина і далі блокує рух України в ЄС: що про вето Орбана кажуть у Брюсселі та Києві Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Роман Кот

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує євроінтеграцію України. Тож, здавалося б, потрібно просто почекати до квітня, формально не ухвалюючи політичне рішення про відкриття переговорних кластерів, а поки що займатися технічними питаннями. Такий варіант має своїх прихильників як у Брюсселі, так і серед країн, які заведено вважати "адвокатами" України в ЄС.

Про це пише РБК-Україна в матералі "Україна проти Орбана та бюрократії. Хто найбільше заважає вступу країни до Євросоюзу".

"Ми рішуче підтримуємо необхідність, якщо фактично неможливо залучити 27 членів ЄС, які дозволили б Україні та всім державам-членам, окрім, можливо, однієї (Угорщини - ред.), просуватися в переговорах про вступ України", – сказала РБК-Україна посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне.

За її словами, це дозволить почати роботу з усіма питаннями, які можуть виникнути у країн-членів ЄС у контексті переговорів, і виконати цю роботу "неформально, якщо зараз неможливо рухатися формально".

Однак такий підхід означає додаткові виклики для України. По-перше, попри проблеми вдома, Орбан усе ще має цілком реальні шанси зберегти владу.

По-друге, у ході перемовин між Україною та Євросоюзом будуть потрібні рішення, які мають юридичну силу. Особливо це стосується тих переговорних розділів, де необхідне затвердження компромісів шляхом голосування всіх країн ЄС. Наприклад, у сфері економіки й торгівлі, у яких Україна має низку протиріч із сусідами.

"Зараз перший кластер "Основи" – це пів біди. Потім, коли ми підемо у “Внутрішній ринок”, там, де треба домовлятися про перехідні періоди, інші секторальні розділи. З ким ми будемо домовлятися? Просто за це все треба голосувати. Це має затверджуватися", – сказала РБК-Україна виконавча директорка ГО "Український центр європейської політики" Любов Акуленко.

Усього таких голосувань – про відкриття і закриття кожного з 35 розділів у рамках кластерів – буде близько 70. Тож існує ризик, що самі перемовини затягнуться на дуже надовго через вето тієї чи іншої країни. І не обов’язково саме Угорщини.

Угорщина проти України

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не має права блокувати вступ України до Європейського Союзу, оскільки це рішення відображає як прагнення самої країни, так і волю Європи. Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, зазначивши, що перешкоджати цьому процесу не може і прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Угорщина неодноразово блокувала рішення, пов'язані з фінансуванням допомоги Києву, посилаючись на національні інтереси.

