Молдова разом з Україною: Санду дорікнула Угорщині у блокуванні вступу до ЄС

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів зараз на етапі, з якого має розпочатися наступний етап переговорів про вступ до ЄС. Однак цьому заважає Угорщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rock FM .

За словами Санду, процес переговорів про вступ Молдови до ЄС заблоковано через відмову Угорщини щодо України.

"Ми перебуваємо на етапі, коли нам необхідно розпочати наступний раунд переговорів. Цьому перешкоджає відмова Угорщини від України, але ми загалом знаємо, яких реформ нам потрібно домогтися", - заявила Санду.

Вона додала, що незалежно від того, відкрито офіційний процес чи ні, країна продовжить працювати над реалізацією заходів.

Також президент підкреслила, що влада Молдови націлена на повний вступ до Євросоюзу, відкидаючи ідею "обмеженої інтеграції" без права вето.

"Ми такий варіант не обговорювали. Звичайно, ми хочемо стати повноправними членами Євросоюзу", - сказала вона.

Санду пояснила, що нинішні реформи в країні спрямовані, зокрема, на те, щоб привести національне законодавство у відповідність до європейських стандартів.

"Нам необхідно адаптувати правову базу до європейської і водночас вирішувати нагальні проблеми людей, стимулювати економічний розвиток, навіть в умовах невизначеності, спричиненої війною в Україні. На нас чекає багато роботи, але ми сповнені рішучості, і в нас є підтримка парламенту - це найголовніше, - підкреслила глава держави.

На запитання про те, чи існують пропозиції щодо відокремлення Молдови від України в процесі вступу, Санду заявила, що ЄС просуває процес, заснований на заслугах.

"Було б правильно, щоб обидві країни просувалися одночасно, тому що саме це забезпечує Європейський союз. Це меритократичний процес. І Молдова, і Україна виконали свої зобов'язання, що підтверджено Європейською комісією. Я дуже сподіваюся, що незабаром буде знайдено рішення, яке дозволить обом країнам перейти на наступний етап", - резюмувала президент.