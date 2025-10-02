Зеленський жорстко відповів Орбану на "альтернативу" вступу України до ЄС
Ніхто не може блокувати вступ України до Європейського Союзу, оскільки це бажання самої країни та воля Європи. В тому числі не може цього робити прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Зеленський зазначив, що вступ України до ЄС наразі все ще залежить від єдності та спільного рішення країн-членів блоку. Єдина проблема, яку має Україна на своєму шляху - це позиція проросійської Угорщини.
"Ми маємо проблеми з Угорщиною. Ми можемо про це відкрито говорити. Тому що Віктор Орбан має вибори. Оскільки він має вибори, він через це блокує шлях потужної країни до ЄС", - сказав Зеленський.
Український президент також прирівняв позицію Орбана до дій Росії, яка веде агресивну війну проти України.
"Тому що і Росія почала війну через наш вибір рухатися в бік Європи, тому що ми поділяємо ті самі цінності, що й інші європейські країни", - резюмував президент.
Зазначимо, Орбан заявив, що виступає за так зване "стратегічне партнерство" з Україною замість вступу в ЄС. Окрім того, лідер країни, яка "сидить" на європейських дотаціях, заявив, що члени ЄС повинні будуть виплачувати Україні гроші за різними програмами. Мовляв, саме тому він виступає проти членства України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга потролив Орбана через заяву щодо вступу України до ЄС та НАТО. Сибіга сказав, що оскільки Угорщина проти вступу Києва, Будапешту доведеться виходити з десятків інтеграційних програм та форматів - натякаючи, що Угорщина повинна вийти з ЄС та НАТО.